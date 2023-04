"Evade dai domiciliari per rubare alla Benetton, poi va in ospedale per crearsi un alibi": arrestato

Sarebbe uscito da casa nonostante i domiciliari per andare a fare un furto di notte, nel negozio Benetton di via Ruggero Settimo, e per giustificare la sua assenza si sarebbe registrato al pronto soccorso per poi uscirne poco dopo. La polizia ha arrestato per il reato di evasione Giovanni D’Aleo, 44 anni, che è stato anche denunciato per il colpo nel negozio d’abbigliamento.

Il risultato è frutto della collaborazione degli investigatori dei commissariati Brancaccio e Centro. I primi, lo scorso 21 aprile, erano andati a fare visita a D’Aleo per verificare che si trovasse in casa. Lì, però, non c’era. Contestualmente dai colleghi dell’altro commissariato è arrivata notizia di un furto da Benetton in un orario compatibile quello dell’evasione dell’indagato.

I poliziotti quindi, ritenendo che fra i due episodi potesse esserci un collegamento, hanno analizzato le immagini di alcune telecamere che avevano ripreso il ladro della Benetton in azione. I video mostravano un uomo che, probabilmente con l’utilizzo di un piede di porco, sarebbe riuscito a sollevare la porta d’ingresso del negozio senza danneggiarla, sarebbe entrato e avrebbe rubato alcuni capi d’abbigliamento e i soldi dalla cassa.

Per gli investigatori non c’erano dubbi sul fatto che si trattasse di D’Aleo. Un sospetto che poi sarebbe stato confermato da un altro elemento. Da un controllo è emerso che D’Aleo fosse andato in ospedale alle 4.53, si fosse registrato al triage alle 4.55 per uscire poco dopo e fare rientro a casa. Un modo per crearsi un alibi e giustificare la propria assenza durante il controllo domiciliare.

"Anche in questo caso - spiegano dalla questura - è plausibile che l’uomo, che indossava gli stessi indumenti di chi aveva compiuto il furto, si sia recato in ospedale per motivare pretestuosamente il suo arbitrario allentamento, in realtà avvenuto per compiere il furto in via Ruggero Settimo". Alla luce di tutto ciò il 44enne è stato arrestato per evasione e denunciato per il furto alla Benetton.