Evade dai domiciliari a Bari, lo trovano in un b&b in via Lincoln: 42enne inchiodato dall'alert e arrestato

Incastrato da un alert che è scattato quando il suo nominativo è stato inserito nella banca dati dal gestore di un bed and breakfast. La polizia ha arrestato un 42enne residente in provincia di Bari, D. B. le iniziali, fuggito dai domiciliari e sorpreso in una struttura ricettiva di via Lincoln.

L'uomo ora indagato per evasione è stato rintracciato dagli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale "tramite l'applicativo 'Alert alloggiati' - spiegano dalla questura - che tramite una segnalazione alla sala operativa consente di rilevare la presenza di persone con provvedimenti a carico che alloggiano all'interno delle strutture ricettive".

Eseguito un riscontro sulla segnalazione arrivata tramite software, i poliziotti hanno raggiunto il B&B di via Lincoln dove il 42enne è stato identificato e preso in custodia. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo fosse stato sottoposto alla misura restrittiva, in un comune della provincia di Bari, e che fosse evaso per raggiungere, non è chiaro per quali ragioni, il capoluogo siciliano.