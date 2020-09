Minaccia una coppia di turisti con un coccio di vetro per farsi dare i soldi, arrestato 28enne

Avrebbe preso di mira una coppia di turisti del nord Italia che passeggiava per il centro storico, minacciandoli con un coccio di vetro per farsi consegnare del denaro, e poi avrebbe avrebbe fatto lo stesso con un’altra vittima. Gli agenti del commissariato di polizia Oreto-stazione hanno arrestato un 28enne, F.G., residente in zona Oreto con l'accusa del reato di estorsione.

Il primo episodio è avvenuto in via Lattarini. "Il giovane - ricostruiscono dalla Questura - avrebbe adocchiato le vittime, una coppia di coniugi sorpresa prima di fare rientro nella loro struttura ricettiva". Il marito, minacciato con il pezzo di vetro, si è sentito costretto a dargli qualcosa mentre la moglie, impaurita, è riuscita a scappare e a rifugiarsi in un minimarket.

Poco dopo il copione si è ripetuto in discesa dei Giudici. "Il 28enne - aggiungono dalla polizia - avrebbe aggredito un cittadino, minacciandolo di gravi ritorsioni e ottenendo anche in questo caso alcune monete". Fondamentale il passaggio di due poliziotti, la cui attenzione è stata attirata dalla stessa vittima. A quel punto gli agenti hanno fermato F.G., indicato anche da alcuni testimoni quale responsabile dei due episodi.