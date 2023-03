Da Borgo Nuovo allo Zen per comprare la cocaina, arrestato un 24enne

Giovane di Borgo Nuovo trovato allo Zen con 48 grammi di cocaina in tasca. La polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Addosso aveva anche 1.900 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti del Commissariato San Lorenzo stavano effettuando un servizio di pattugliamento in chiave antidroga quando hanno notato tra i padiglioni dello Zen il giovane, volto “noto” in quanto pregiudicato residente a Borgo Nuovo.

Sospettando che il ragazzo fosse lì per rifornirsi di sostanza stupefacente, gli investigatori - che erano in borghese - lo hanno tenuto sott’occhio aspettando il momento giusto per intervenire. Non appena il 24enne si è avvicinato al suo scooter, i poliziotti lo hanno bloccato e controllato.

Grazie alla perquisizione è stato trovato nella tasca del giovane un involucro di carta trasparente che conteneva 48 grammi di cocaina e la somma in denaro. Alla luce dei fatti per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio che è stato convalidato dal gip.