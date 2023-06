Mentre i carabinieri erano dietro la porta, accompagnati dal cane antidroga Ron, lei avrebbe cercato di prendere tempo per sbarazzarsi di uno zainetto pieno di hashish e cocaina lanciandolo dalla finestra. Una donna di 36 anni è stata arrestata nei giorni scorsi dai militari del Nucleo radiomobile al termine di un intervento eseguito allo Zen insieme al Nucleo cinofili e alla stazione San Filippo Neri. Sequestrati oltre 700 grammi di sostanze stupefacenti.

Sospettando che potesse nascondere droga, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione in casa della donna che vive con il figlio minorenne. La 36enne, una volta ha capito ciò che stava per succedere, avrebbe provato a disfarsi di 700 grammi di hashish e poco più di 3 grammi di cocaina, tutto già suddiviso in dosi. Lo zaino però è stato sequestrato dai militari dell'Arma che hanno eseguito un'ispezione accurata dell'appartamento.

Così facendo sono state rinvenute e sequestrate altre 80 dosi tra cocaina e hashish che erano state occultate nel controsoffitto del bagno. La sostanza stupefacente trovata è stata inviata nel Laboratorio di analisi del Comando provinciale per le analisi quantitative e qualitative della droga. L'arresto per detenzione e spaccio è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto per la 36enne la misura cautelare dei domiciliari. Anche il figlio è stato denunciato per lo stesso reato e affidato ai familiari.