Nascondeva la droga dentro il vano motore della sua auto. I carabinieri hanno arrestato a Villabate un ragazzo di 20 anni ora accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, dopo una prima tappa in carcere e la convalida dell'arresto, è tornato a casa dove, sino a nuove disposizioni, resterà ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

La droga, spiegano dal Comando provinciale, è stata trovata in un'intercapedine ricavata nella vettura dell'indagato, vicino al vano batteria, ed è stata inviata ai tecnici del Laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti per gli accertamenti. Si tratta di 200 grammi di hashish e di altri 140 di cocaina.