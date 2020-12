Dal Messinese a Palermo per comprare 2 panetti di hashish, arrestato un giovane

Oltre cento chilometri in auto per raggiungere la provincia palermitana e comprare due panetti di hashish. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato a Villabate un 24enne originario di Acquedolci, Messina. Per lui, trovato con 200 grammi di “fumo” e 830 in contanti, l’accusa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno fermato durante un controllo in piazza Figurella. Parallelamente all’ispezione del mezzo i carabinieri della stazione i Santo Stefano di Camastra hanno perquisito casa del giovane "scoprendo - spiegano dal Comando provinciale - altri 12 grammi di droga, materiale per la pesatura e per il confezionamento".

L’arrestato è stato portato nelle camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale per le operazioni di rito. Il denaro è stato versato in un libretto fruttifero in attesa di nuove disposizioni da parte della Procura.