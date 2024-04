Zona Cattedrale, a spasso con 45 dosi di hashish nella sua auto: polizia lo ferma e lo arresta

Se ne andava in giro a bordo di un'auto con 45 dosi di hashish. La polizia ha arrestato vicino alla Cattedrale un ventenne palermitano, G. B. le iniziali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente alla luce di quanto trovato al termine della perquisizione domiciliare. Sotto sequestro complessivamente oltre un chilo di "fumo" e 3.500 euro.

A bloccare il ventenne in via Papireto sono state le pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale. "L'autista del mezzo infatti, palesando gran nervosismo, nascondeva dietro la spalliera - ricostruiscono dalla questura - un contenitore in plastica con tappo a chiusura ermetica, contenente 45 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish confezionati con carta e nastro isolante".

Contestualmente altre pattuglie hanno perquisito l'appartamento del giovane trovando e sequestrando la grossa quantità di denaro, ritenuta provento dall'attività illecita di spaccio, nonché nove panetti di hashish per un totale di circa 1,2 chili. Indagini sono in corso per risalire a destinatari e fornitori dello stupefacente. L'arresto del ventenne è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.