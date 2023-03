Zona via Roma, vede la polizia e scappa: in casa aveva 150 grammi di marijuana

Stava passeggiando in compagnia di un altro ragazzo e, quando ha visto una pattuglia, si è girato cercando di allontanarsi nella speranza che gli agenti non controllassero le sue tasche. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un ventenne della Liberia accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato, dalle parti di via Livorno (in zona via Roma), in possesso di otto dosi di marijuana.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, ricostruiscono dalla questura, sono stati insopettiti dall'atteggiamento del ventenne che avrebbe cercato di eludere il controllo ottenendo però l'effetto contrario. I poliziotti infatti lo hanno raggiunto e perquisito, rinvenendo in una tasca del suo giubbotto gli otto involucri di cellophane trasparente che contenevano marijuana.

Gli investigatori hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del ventenne. Dentro un cassetto del comodino della stanza da letto sono stati trovati altri 150 grammi di "erba" che sono stati seqeustrati. Alla luce di quanto rinvenuto per il giovane è scattato l'arresto, provvedimento poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari.