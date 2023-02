Fermata un'auto in via Leonardo da Vinci, sequestrate 250 dosi di crack: un arresto

Sequestrate 250 dosi di crack a Borgo Nuovo. La polizia ha arrestato un ragazzo di 30 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato fermato per un normale controllo dalle parti di via Leonardo da Vinci. Gli agenti lo hanno visto vicino a una macchina, non lontano dalla rotonda Mauro De Mauro, insieme ad un'altra persona.

Di fronte a quella scena gli agenti del commissariato Borgo Nuovo hanno controllato i due. La perquisizione personale ha dato esito negativo. "Nell'abitacolo di una delle due vetture, una Mercedes Classe A, i poliziotti - spiegano dalla Questura - hanno rinvenuto nella sacca porta oggetti un borsello con decorazioni natalizie contenente 5 involucri con 50 dosi ciascuno di crack e 105 euro in contanti".

Il trentenne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre la vettura e la droga - che sulla piazza avrebbe potuto fruttare fino a 5 mila euro - sono state sequestrate. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.