Se ne va in bici con 2 grammi di cocaina in tasca, in casa ne aveva altri 80: arrestato un giovane

Stava pedalando lungo via Lanza di Scalea quando, alla vista di una pattuglia di polizia, ha cercato di disfarsi di un involucro. Un gesto che però non è passato inosservato. La polizia ha arrestato due notti fa un ragazzo di 25 anni - A. D. le iniziali - con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Oltre alle dosi gettate in strada gli agenti hanno sequestrato in casa sua altra sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Secondo una prima ricostruzione gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale si trovavano in via Lanza di Scalea quando, intorno alle 2, hanno notato un ragazzo in sella a una bici elettrica. Mentre la pattuglia si avvicinava per sottoporlo a un controllo, il giovane avrebbe messo la mano in tasca per poi lanciare qualcosa per terra. I poliziotti hanno fermato il giovane e recuperato l'involucro dentro cui c'erano un paio di dosi di cocaina.

Alla luce di quanto emerso gli investigatori hanno deciso di dare un'occhiata anche all'appartamento del ragazzo. Dopo aver rovistato in cassetti, mobili e altro ancora gli agenti hanno trovato il bilancino di precisione e un sacchetto di plastica dentro cui c'erano oltre 80 grammi di cocaina parte dei quali già confezionati in dosi. Su disposizione del pm l'indagato è stato arrestato e portato nel carcere Pagliarelli dove resterà sino all'udienza di convalida davanti al gip.