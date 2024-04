Se ne andava in giro per le strade della Zisa pieno di cocaina e crack. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un 37enne che è stato bloccato dopo un breve inseguimento in scooter e trovato in possesso di 235 grammi di sostanza stupefacente. Per lui è scattata l'accusa di detenzione ai fini spaccio, mentre la perquisizione dell'altra persona con cui si trovava ha dato esito negativo.

L'intervento è stato eseguito dai "Falchi" che stavano pattugliando la zona per un servizio antirapina. Durante l'attività gli agenti avrebbero notato due soggetti considerati sospetti che viaggiavano su un mezzo a due ruote. Alla vista della pattuglia i due avrebbero provato a scappare ma la loro fuga si è conclusa dopo poche centinaia di metri, in vicolo Zisa.

I poliziotti gli hanno sbarrato la strada e hanno perquisito i due sospetti e il mezzo. Nei vani portaoggetti non è stato trovato nulla, mentre nel borsello che il 37enne portava a tracolla sono stati trovati i 235 grammi di cocaina e crack, in parte già confezionati in dosi. Una volta concluso l'intervento l'indagato è stato portato in tribunale per la "direttissima" e il gip, dopo la convalida, ha disposto per lui la misura cautelare dei domiciliari.

Nella stessa zona, più precisamente in via Lancia di Brolo, la polizia ha scoperto nelle scorse settimane un "laboratorio della droga" allestito in un immobile abbandonato di via Lancia di Brolo. Gli investigatori, vedendo la porta aperta, sono entrati in questa sorta di bottega dove c'erano ancora i segni evidenti della preparazione del crack. All'interno del locale è stata anche sequestrata una pistola calibro 7,65 con un caricatore e sei colpi.