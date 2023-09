In casa nascondeva oltre 100 grammi di cocaina, 15 mila euro in contanti e proiettili. La polizia ha arrestato a Bagheria un ragazzo di 27 anni, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e lo ha denunciato anche per detenzione illecita di munizionamento. Il giovane, con precedenti analoghi, sta affrontando un processo per cui è stato già condannato dalla Corte d’Appello a 7 anni di carcere.

A condurre le indagini gli agenti del commissariato Brancaccio che, sviluppando un'attività investigativa su un giro di spaccio tra Palermo e provincia, si erano messi sulle tracce del 27enne. E così pochi giorni fa è scattato il blitz con il supporto delle unità cinofile che hanno consentito di eseguire un'approfondita perquisizione dell’appartamento di via Carlo Alberto Dalla Chiesa in cui il ragazzo vive insieme alla moglie e ai figli piccoli.

Il fiuto del cane antidroga ha confermato i sospetti degli investigatori che, nel corso dei controlli, hanno trovato circa 120 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato inoltre diversi proiettili detenuti illegalmente, ma di pistole o di altre armi da sparo nessuna traccia.

Alla luce di quanto emerso il giovane è stato quindi ammanettato e portato al Pagliarelli in attesa di ulteriori disposizioni da parte del tribunale. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito il flagranza, il gip ha disposto per il 27enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.