Confeziona cocaina nella cucina della trattoria "Zia Pina", un arresto nel locale della famiglia Burgio

Si era chiuso nella cucina della trattoria Zia Pina per confezionare dosi di cocaina. I carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato, insieme alla polizia municipale, un 25enne (di cui non sono state fornite le generalità, ndr) sorpreso in possesso di una quarantina di involucri contenenti la sostanza stupefacente all'interno dell'attività commerciale di proprietà della famiglia Burgio che, al momento dei controlli, non era aperta al pubblico. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Altri due locali della zona sono stati chiusi alla luce delle irregolarità riscontrate durante le ispezioni.

I controlli eseguiti due settimane fa dai militari dell'Arma e dai vigili urbani in diversi esercizi pubblici del Cassaro hanno portato a 33 mila euro di sanzioni ed erano finalizzati alla "verifica della regolarità - si legge in una nota del Comando provinciale - in materia di commercio e somministrazione di cibi e bevande". Accedendo al locale della famiglia Burgio, che si trova a pochi metri dove il 31 maggio 2021 fu ucciso a colpi di pistola Emanuele Burgio, gli operatori non si sono più concentrati sulle eventuali anomalie amministrative ma sulla droga poi sequestrata per essere analizzata nei laboratori del Lass dei carabinieri.

Oltre alla trattoria sono stati controllati altri due locali di via dei Cassari che sono risultati "completamente irregolari". Si tratta di "Al take away drinkeria" e di "Al take away hamburgeria", riconducibili entrambi a un 37enne che è stato denunciato per occupazione di suolo pubblico, mancanza della Scia sanitaria e dei requisiti igienici. "Entrambi i locali - concludono carabinieri e polizia municipale nella nota - sono stati sequestrati amministrativamente, essendo peraltro la strada sottoposta alle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali e quindi, arbitrariamente destinata, senza il necessario nulla osta della Sovrintendenza, a un uso incompatibile con il suo carattere storico e artistico".