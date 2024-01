Viavai sospetto in casa di un giovane, scatta il blitz antidroga: arrestato ventunenne allo Sperone

Quel viavai di persone in casa sua, secondo gli investigatori, non poteva essere legato esclusivamente a visite di cortesia. E così dopo una serie di appostamenti e servizi di osservazione è scattato il blitz. La polizia ha arrestato allo Sperone un ragazzo di 21 anni (G. L. le iniziali) trovato in possesso di quasi duecento grammi tra marijuana e hashish.

Per trovare qualche conferma sull’ipotesi investigativa gli agenti della sezione Investigativa del commissariato Brancaccio si sono piazzati nei pressi dell’abitazione del giovane che si trova vicino piazzale Ignazio Calona, un’area - come emerso anche grazie alle intercettazioni relative a numerose operazioni antidroga - dove si spaccia a tutte le ore del giorno e della notte.

Dopo aver fermato non lontano dall’abitazione una serie di soggetti, poi risultati assuntori di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione del ventunenne trovando 89 grammi di marijuana (suddivisi in 74 dosi) e altri 92,6 di hashish. Sequestrati anche 1.110 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.