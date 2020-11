Viola il Dpcm per comprare 6 dosi di cocaina allo Sperone, arrestato un uomo

Ha valicato i confini di Belmonte Mezzagno per raggiungere lo Sperone per acquistare sei dosi di cocaina. La polizia ha arrestato un 45enne residente a Misilmeri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sequestrata mentre l’uomo (C.G. le sue iniziali) è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura.

Gli agenti del commissariato avevano predisposto un controllo in piazzetta Sperone quando "hanno notato a distanza - spiega la Questura - il conducente di un’auto, una Renault Scenic, che alla loro vista ha sterzato, parcheggiandosi in un vialetto vicino a un residence. I poliziotti del commissariato Brancaccio, insospettiti, hanno raggiunto l’uomo procedendo con una perquisizione".

Il 45enne, ricostruisce ancora la polizia, è apparso subito sofferente e "immediatamente ha ammesso di aver temuto un controllo di polizia perché in possesso di stupefacente". A quel punto l’uomo avrebbe consegnato i sei involucri contenenti cocaina che aveva riposto nel vano portaoggetti accanto alla leva del cambio.

La macchina, al termine degli accertamenti, è risultata priva della copertura assicurativa e del documento attestante il passaggio di proprietà. A quel punto sono scattate le manette ai polsi del 45enne, in attesa del giudizio per direttissima per la convalida dell’arresto e l’eventuale applicazione di una misura cautelare in attesa del processo.