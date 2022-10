"Spaccia seduto in macchina nel parcheggio dell'università", arrestato dai carabinieri

Avrebbe spacciato "fumo" ed "erba" comodamente seduto nella sua macchina, posteggiata nel parcheggio dell'università, in via Ernesto Basile: i carabinieri del nucleo radiomobile hanno per questo arrestato un trentenne. Nel mezzo sarebbero stati ritrovati 640 grammi di hashish e 25 di marijuana, oltre ad un coltello a serramanico e a un bilancino di precisione.

I militari hanno notato l'indagato durante un servizio di controllo, fermo nella sua macchina, e si sarebbero accorti che il trentenne, alla vista dell'auto dei carabinieri, avrebbe abbassato la testa cercando di nascondersi. Così si sono avvicinati e, anche per via del forte odore di cannabinoidi, hanno deciso di fare degli accertamenti. Nello sportello del mezzo dell'uomo sarebbe stata poi ritrovata la droga, che è stata sequestrata, ed è scattato l'arresto.