I rimproveri del figlio allo chef di Villa Zito: "Dici di essere furbo e intelligente e poi fai cose così stupide..."

"Ho fatto un favore e si montò una tragedia... Mi hanno liberato, poi si farà il processo e non farò neanche un giorno di galera!". E' così che parlava col figlio lo chef Mario Di Ferro subito dopo il suo primo arresto, avvenuto il 4 aprile, quando gli erano stati revocati i domiciliari: "E' una minchiata, una cosa fatta ingenuamente e infatti il giudice mi ha liberato subito", sosteneva. Ma se lui tendeva a minimizzare lo smercio di cocaina a Giancarlo Migliorsi, a capo della segreteria tecnica della presidenza dell'Ars e licenziato in seguito alla vicenda, il ragazzo aveva un punto di vista decisamente diverso: "Sei un coglione - gli diceva - ti definisci intelligente, furbo e poi fai cose così stupide come questa...".

L'intercettazione tra padre e figlio è contenuta nell'ordinanza che ha riportato Di Ferro ai domiciliari e il gip Antonella Consiglio - che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Paolo Guido - la utilizza per motivare proprio le esigenze cautelari, sottolineando che non solo il titolare di Villa Zito ammetta pienamente le accuse, ma anche che non mostri alcun segno di pentimento, sostenendo persino di poterla comunque fare franca perché tanto "è stata solo una minchiata".

"Che vuoi coglione? Che vuoi? Alla fine, guarda, ti giuro è una minchiata - dice lo chef al figlio - infatti il giudice mi ha liberato subito, è stata una cosa fatta ingenuamente, l'ho fatta, va bene, che è la prima volta che l'ho fatta?". E il ragazzo replica però con rabbia: "Ascolta me, non devi parlare tu, io ti sto dicendo che 'ste cose lo sai quanto mi fanno schifo e solo tu sei così coglione da poter fare un favore a della gente ancora più di merda di non so che cosa, perché ovviamente i politici sono la merda per eccellenza... e sei un coglione!".

E il giovane non si placa, rimproverando al padre: "Perché servi tramite cazzate, perché è una grandissima cazzata questa, neanche un mongoloide, cioè capito che tu... ti definisci intelligente, furbo e poi fai delle cose così stupide come questa e non solo, per giunta la persona a cui fai il favore è per giunta una persona di merda perché ti incula pure e afferma pure... mettendoti ancora più nella merda di quanto tu da solo abbia fatto".

Ma Di Ferro sembrava restare impassibile: "Sono nato per servire, mi hanno liberato? Poi ci sarà il processo e non farò neanche un giorno di galera, non farò un cazzo, ma vaffanculo! Che cosa ho fatto coglione? Un cretino di Ragusa (si riferisce a Migliorisi, ndr) mi chiede: 'Mario mi puoi aiutare?' e l'ho aiutato vaffanculo! E' una cazzata, è una cazzata, ho fatto un favore minchia si montò una tragedia... ".

Anche in un'altra telefonata con un amico lo chef manteneva una linea simile: "Ho fatto una cazzata, è vero, ho fatto una cazzata da spacciatore? Lo sanno tutti, che minchia volete, ma vaffanculo! L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto! Perché alla fine, ho fatto una cazzata e non è la pri... l'ho fatto anche più di una volta".