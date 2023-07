"A Villa Zito tutti sapevano dello spaccio di cocaina": i timori e i malumori dei dipendenti

I dipendenti di Villa Zito erano "consci dell'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti di cui era teatro proprio la cucina del ristorante", così scrive il gip Antonella Consiglio nell'ordinanza che ha riportato agli arresti domiciliari il titolare del locale, Mario Di Ferro. Insomma - questa è la ricostruzione dei magistrati - che si smerciasse cocaina nel ristorante sarebbe stato un fatto noto a tutti. E, il 14 febbraio scorso, quando la polizia aveva compiuto un controllo ispettivo nell'attività, i timori che la situazione potesse precipitare e comportare dei problemi anche per i lavoratori sono stati captati dalle microspie.

Un'impiegata diceva chiaramente: "Ehi Mario... Pusher" e poi si metteva a cantare: "E sale, sale e salirà questa coca che porta e quando sale salirà..." parafrasando probabilmente il noto brano di Irene Grandi e Pino Daniele "Se mi vuoi" del 1995. Un comportamento che, secondo il procuratore aggiunto Paolo Guido ed il sostituto Giovanni Antoci che coordinano l'inchiesta della squadra mobile, renderebbe lampante che a Villa Zito tutti avrebbero saputo dello smercio di cocaina.

Ma è dopo il controllo che "venivano colti i malumori di alcuni dipendenti i quali, consci dell'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti di cui era teatro proprio la cucina del ristorante, avevano ravvisato nell'improvvisa incursione delle forze dell'ordine l'imminente e quanto mai probabile rischio di conseguenze che avrebbero nociuto anche a loro", sottolinea il gip. Nella notte del 17 febbraio, all'1.33, è stato registrato un dialogo tra due lavoratori stranieri "i quali - scrive ancora il giudice - si esprimevano sul rischio derivante dalla presenza di cocaina in quel posto e si mostravano critici nei confronti di Di Ferro che, per la loro condizione di lavoratori extracomunitari, avrebbe fatto passare loro dei veri e propri guai".

Uno dei dipendenti diceva infatti: "Io qualche volta mi arrabbio per come si comporta pure Mario, io una volta ho chiamato a... Polizia qua... cocaina, perché se qualcuno viene e ti fai.... Perché a me mi fa male, mi fa male". E l'altro rispondeva: "Ti ricordi quando ci stavamo litigando con le mani? A me il polso non me lo tocca nessuno... Solo qua le vedi queste cose!".