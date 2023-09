Stava per salire sul pullman diretto a Trapani con eroina e crack, arrestato un giovane

Era pronto a salire sul pullman diretto a Trapani con quattro ovuli di crack ed eroina. La polizia ha arrestato un ragazzo di 27 anni e sequestrato 175 grammi di sostanza stupefacente in via Tommaso Fazello, dove si trova il terminal dei mezzi di trasporto extraurbano.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti dopo aver visto il ragazzo in via Oreto che correva verso via Fazello dove poi sarebbe salito a bordo del pullman che l’avrebbe riportato a Trapani. La scena ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di perquisire il ragazzo.

“Gli agenti - si legge in una nota della questura - hanno notato il suo nervosismo e gliene hanno chiesto conto. Lui ha asserito di temere di perdere il pullman la cui partenza, però, era prevista a distanza di parecchi minuti”. Per poterlo controllare gli è stato quindi chiesto di svuotare la tracolla che indossava.

Il 27enne, dopo essersi disfatto del contenuto della tracolla, ha tentato la fuga in direzione di via Oreto prima di essere bloccato da una pattuglia. I poliziotti hanno recuperato la borsa dentro cui c’erano quattro ovuli fra crack ed eroina. Addosso aveva altre due dosi di eroina, una di marijuana, 80 euro e un bilancino.

Lo stupefacente è stato sequestrato, concludono dalla questura, e l’uomo arrestato. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai fornitori dello stupefacente che il corriere aveva acquistato e che, se non fosse stato per l’intervento dei poliziotti, avrebbe trasportato nel trapanese.