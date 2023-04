San Cipirello, 70 dosi di cocaina nel freezer e una pistola nel locale: arrestato gestore di una pizzeria

Da giorni si vedeva gente entrare in casa sua, restare per poco tempo e allontanarsi. Un viavai sospetto che ha convinto i carabinieri a perquisire a l'appartamento dove sono state trovate 70 dosi di cocaina. I militari della stazione di San Cipirello hanno arrestato un uomo di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di arma clandestina.

Le visite brevi e continue in casa dell’uomo hanno convinto i carabinieri a eseguire un servizio antidroga che ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente all’interno del congelatore "dove l'indagato - spiegano dal Comando provinciale - avrebbe tentato di nascondere la sostanza stupefacente nel tentativo di occultarne la presenza all’arrivo dei carabinieri".

L’ispezione è stata estesa anche alla pizzeria gestita dal 47enne e ha permesso di fare un’altra scoperta: in un'intercapedine del muro è stata trovata una pistola a tamburo perfettamente funzionante un caricatore con 8 proiettili. Non si trattava di un'arma legalmente detenuta, tanto che la matricola era stata abrasa.

L’uomo è stato ammanettato e portato in caserma prima di essere accompagnato al tribunale di Palermo dove il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto applicandogli la misura cautelare della detenzione in una cella del carcere Pagliarelli in attesa di nuova disposizioni. L’arma è stata inviata al Ris di Messina per verificarne la provenienza e chiarire se la stessa sia mai stata utilizzata per compiere alcun crimine.