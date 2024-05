In piazza Duomo con 30 dosi di cocaina nascoste in due sigarette elettroniche. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi a Terrasini un ragazzo di 20 anni per detenzione e spaccio di droga. La sostanza stupefacente è stata inviata nei laboratori del Lass dell'Arma.

L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione di Terrasini, con il supporto del personale della Compagnia d'intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, che durante un servizio notturno di controllo del territorio hanno notato il giovane che si aggirava con fare sospetto.

Tutta la droga trovata addosso al giovane al termine della perquisizione è stata sequestrata per gli accertamenti. Dopo una tappa nella caserma dei carabinieri, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto.