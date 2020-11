Pensionato con mezzo chilo di hashish in casa, un arresto al Villaggio Santa Rosalia

Custodiva in casa panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi ancora da suddividere per la vendita al dettaglio. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia piazza Verdi hanno arrestato un pensionato di 69 anni, M.S., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’hashish è stato trovato nel corso di una perquisizione eseguita grazie al personale del Nucleo cinofili all’intento dell’abitazione dell’uomo. Il 69enne, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Palermo con rientro notturno nella proripa abitazione.

Lo stupefacente sequestrato, che una volta immesso nel mercato avrebbe potuto fruttare fino a 4.000 euro, è stato inviato ai carabinieri del Lass del Comando provinciale per le analisi quantitative e qualitative.