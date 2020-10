Sperone, aveva quasi 5 chili di "fumo" nascosti dietro una parete: arrestata

Sequestrati quasi 5 chili di hashish in un appartamento allo Sperone. La polizia ha arrestato venerdì scorso - ma la notizia è emersa solo oggi - una donna di 47 anni, R. F., in passaggio Giuseppe De Felice Giuffrida con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Fondamentale il supporto dei cani antidroga che hanno fiutato la sostanza stupefacente nascosta in un'intercapedine dietro una parete attrezzata.

La donna finita in manetta è la moglie di Fabio Cucina, coinvolto in diverse inchieste per droga e morto nel 2017 mentre si trovava nel carcere Saluzzo, in provincia di Cuneo (Piemonte). I poliziotti del commissariato Brancaccio, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e le unità cinofile hanno perquisito l'abitazione della 47enne scovando lo stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta sequestrati i 4,8 chili di hashish gli agenti hanno proceduto con le formalità di rito, ammanettando e portando via la donna che vive in casa con suo figlio. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice e la donna è stata stata accompagnata nel carcere di Pagliarelli.