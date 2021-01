Spaccio di droga allo Sperone, fermati sei clienti dopo gli acquisti: arrestato pusher

Gli agenti del commissariato di polizia Brancaccio si sono appostati e hanno visto un giovane mentre nascondeva la sua scorta di sostanza stupefacente sopra una pensilina. A finire in manette un 26enne fermato in passaggio De Felice Giuffrida

E’ stato visto mentre nascondeva un involucro sopra una pensilina, tornando in quel punto per prendere qualcosa tutte le volte che si avvicinava un cliente. La polizia ha arrestato in passaggio De Felice Giuffrida, zona Sperone, un ragazzo di 26 anni (G.L. le iniziali) per spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito delle prime indagini i poliziotti del commissariato Brancaccio si sono appostati a bordo di un’auto civetta vicino a un box trasformato in bettola. Durante l’attività gli agenti, grazie all’intervento di altre pattuglie, hanno fermato a distanza di sicurezza sei persone che avevano appena acquistato una dose di hashish o marijuana.

"Dopo aver raccolto sufficienti elementi a carico del pusher - spiegano dalla Questura - gli agenti sono entrati in azione, bloccando e arrestando il 26enne. L’autorità giudiziaria, in sede di giudizio per direttissima, ha convalidato il provvedimento restrittivo".