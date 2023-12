Aveva in casa cocaina, marijuana, contanti e bilancini di precisione. I carabinieri hanno arrestato a Partinico un uomo di 38 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’arresto è stato eseguito nel corso di un controllo "in uno dei quartieri più difficili della piccola cittadina, realizzato con il supporto del Nucleo cinofili di Palermo" dove i militari, sospettando di trovare droga, hanno perquisito l'abitazione del 38enne trovando cinquanta dosi tra cocaina e marijuana ma anche il materiale utilizzato per il confezionamento.