Catania, fugge dai carabinieri e getta la coca dal finestrino dell'auto: arrestato palermitano

In manette un 47enne per detenzione e spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico uffciale. L'inseguimento è iniziato in viale Kennedy e si è concluso dopo alcune rocambolesche manovre tentate dall'uomo che si trovava alla guida di una Skoda Octavia