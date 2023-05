Sotto le balle di fieno nasconde un carico di hashish, scatta l'arresto per un giovane

Sembrava una motoape come tante ne circolano in città, ma sotto le balle di fieno che il conducente stava trasportando c'erano anche 4 chili di hashish, divisi in panetti da 100 grammi. Per il giovane che era alla guida del "lapino", Giuseppe La Fiura, 30 anni, è così scattato l'arresto.

A fermare l'indagato, sabato scorso, nella zona della stazione centrale, è stata la polizia. Oggi si è tenuta l'udienza di convalida, davanti al gip Angela Lo Piparo, che - su richiesta dell'avvocato Domenico Cacocciola che assiste La Fiura - ha decido di concedere al giovane gli arresti domiciliari.