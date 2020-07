Blitz dei carabinieri a Villagrazia di Carini, 76enne arrestato con 120 grammi di cocaina

Da giorni attorno a quella casa a Villagrazia di Carini c'erano strani movimenti, poi il blitz, in un caldo pomeriggio di fine luglio. I carabinieri hanno arrestato sabato scorso Mario Marretta, 76 anni, che sarebbe stato trovato all'interno di una villetta vicino al mare con 120 grammi di cocaina. L'uomo è stato fermato e portato in caserma in attesa dell'udienza di convalida e di ulteriori disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel 2016 il 76enne era finito in manette insieme ad altre 25 persone con l’operazione "Tiro mancino". Marretta era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta su un mega traffico di droga che ruotava attorno al quartiere storico della Kalsa, inserito nel mandamento mafioso di Porta Nuova. Al termine del processo di primo grado era arrivata una condanna a 12 anni.

Favorevole a lui invece la sentenza d’appello, emessa a maggio 2019, che lo ha visto uscire dal processo come unico assolto su ventuno imputati. In quell’occasione il collegio della quarta sezione presieduto da Mario Fontana aveva condannato quelli che erano stati considerati i protagonisti del narcotraffico. Tra questi anche Antonino Abbate, nipote del boss Luigi, detto Gino u mitra.