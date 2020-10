Droga, coltelli e una pistola finta in un magazzino: arrestato 38enne in via Cipressi

Droga, contanti, coltelli, una pistola finta e un taccuino pieni di numeri. E’ quanto hanno trovato i carabinieri della stazione Centro dopo aver arrestato un 38enne all’interno di un magazzino in via Cipressi. L’uomo (G.B. le iniziali) è ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“I militari - spiegano dal Comando provinciale - hanno visto l’uomo intrufolarsi frettolosamente dentro un magazzino e lo hanno raggiunto, trovandolo in possesso di 66 dosi tra hashish e marijuana”. A quel punto è stata eseguita una perquisizione che ha permesso di trovare il resto del materiale sequestrato.

Oltre a 1.000 euro in banconote sono state trovati due coltello “tattici”, una pistola a salve (una replica di una Beretta senza tappo rosso) e degli appunti in cui secondo, secondo i carabinieri, erano state annotate le ultime operazioni di vendita di sostanza stupefacente.

Il 38enne è stato quindi fermato e portato a casa in attesa di essere giudicato per direttissima. Il gip ha convalidato l’arresto e diposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. La droga sequestrata è stata inviata ai laboratori del Las del Comando provinciale per le analisi.