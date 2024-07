Spaccia cocaina e marijuana allo Sperone, poliziotti si appostano e lo arrestano

E’ stato trovato in possesso di circa un chilo di marijuana, una cinquantina di grammi di hashish e altrettanti di cocaina da tagliare o "cucinare" con il bicarbonato di sodio. La polizia ha arrestato martedì un ragazzo di 27 anni in largo Vincenzo Balistreri, zona Sperone, dopo un appostamento che è servito a monitorare i suoi spostamenti per recuperare lo stupefacente da rivendere ai clienti.

Gli agenti del commissariato Brancaccio, per trovare riscontro sull’attività del pusher, si sono appostati a debita distanza notando alcuni scambi con quelli che avevano tutto l’aria di essere dei clienti in cerca di una dose e non dei conoscenti passati per salutarlo. Una volta chiarito ciò che il giovane stava facendo, i poliziotti si sono fiondati nello slargo bloccando il giovane che stava cercando di scappare.

Gli investigatori, con il supporto dei vigili del fuoco del Comando provinciale e del cane antidroga in servizio all'Ufficio prevenzione generale, hanno setacciato l’area e alcuni vecchi capanni in lamiera dove il 27enne era entrato più volte dopo l’arrivo di ciascun cliente. All’interno di due di queste strutture, una delle quali aperte dai vigili del fuoco, sono stati trovati hashish, marijuana e cocaina ma anche il bicarbonato, il materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e vari utensili in metallo.

Dopo la perquisizione e il sequestro eseguito in quella che sarebbe una piazza di spaccio finora non "censita", il magistrato di turno ha disposto che il giovane, con altri piccoli precedenti per spaccio, venisse portato al carcere Pagliarelli sino all’interrogatorio di garanzia. Dopo la convalida il gip ha disposto i domiciliari.