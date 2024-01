Piazza Ballarò, vede la polizia e scappa ma viene arrestato: in tasca aveva 30 dosi di crack

Stava passeggiando in piazza Ballarò, all'altezza di via Porta di Castro, quando ha visto una pattuglia ha provato ad allontanarsi rapidamente. Un tentativo però inutile che si è concluso con le manette ai suoi polsi. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un giovane (del quale non sono state fornite le generalità) trovato in possesso di hashish e cocaina e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato convalidato dal gip.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno rintracciato l'indagato all'altezza di via Porta di Castro. Il suo atteggiamento era apparso sospetto e così i poliziotti lo hanno bloccato stroncando così ogni tentativo di fuga. Durante la perquisizione è stato "trovato in possesso - spiegano dalla questura - di altra sostanza stupefacente. Nella tasca del diubbotto c'erano sei buste contenenti ciascuna cinque dosi di crack".