Blitz a Ciaculli col cane Ulla, scoperti hashish e cocaina in una casa: giovane arrestato

La polizia ha arrestato in flagranza, a Ciaculli, un giovane palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. Il blitz, condotto dalla sezione investigativa del commissariato Brancaccio, con la collaborazione degli operatori della squadra cinofili dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, è stato effettuato dopo diversi appostamenti per monitorare i movimenti in un palazzo.

Gli agenti hanno individuato all’interno di un appartamento nella disponibilità del giovane, un tavolino sul quale era poggiata una piccola cassetta metallica contenente 25 stecchette pronte per la vendita e 6 pezzi sfusi di "fumo" di varie dimensioni pronti per essere confezionati in dosi e in più 11 dosi pronte di cocaina e 2 sacchetti contenenti la stessa sostanza stupefacente.

Determinante è stata la collaborazione della squadra cinofili e lo spiccato fiuto del cane Ulla grazie al quale gli agenti sono riusciti, inoltre, a individuare, in quel vano, due sacchetti nascosti contenenti altri 18 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno inoltre trovato 5 bilancini di precisione, un tagliere in legno e un coltello, presumibilmente utilizzati per il confezionamento della droga.