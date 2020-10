Pallavicino, in casa aveva mille euro e 150 grammi di marijuana: arrestato

Sequestrati contanti e 150 grammi di marijuana in casa di un giovane. I carabinieri hanno arrestato a Pallavicino un 25enne, I.G., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, lo avevano fermato perché insospettiti dal suo atteggiamento

Addosso aveva 3 involucri contenenti marijuana. “La perquisizione - spiegano dal Comando provinciale - è stata estesa anche al suo domicilio e ha permesso di rinvenire più di mille euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio, e più di 150 grammi di marijuana: 81 dosi già pronte e più di 60 grammi trovati in cucina insieme al materiale per il confezionamento”.

La marijuana sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio analisi sostanze Sstupefacenti del Comando provinciale dei carabinieri per le analisi qualitative e quantitative. L’autorità giudiziaria del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto ieri mattina