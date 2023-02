Nasconde il "fumo" per il fidanzato detenuto nella carta di un cioccolatino, arrestata in carcere

Era andata a fare visita al fidanzato, rinchiuso al Pagliarelli, e alla fine è stata messa ai domiciliari. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato una ragazza di 32 anni (D. O. le iniziali) accusata di aver portato in carcere 2 grammi di hashish per il suo compagno (D. A., di 36 anni) cercando di nasconderli nella carta di un cioccolatino.

Secondo quanto ricostruito la ragazza si era presentata al Pagliarelli per un colloquio con il fidanzato. Dopo i controlli di routine la 32enne è entrata nella sala colloqui. "L'agente addetto alla vigilanza - si legge in un comunicato - ha notato che la convivente aveva portato la mano sinistra all'interno del giubbotto per poi estrarla tenendo il palmo della mano socchiusa".

Poco dopo, ricostruiscono ancora gli agenti guidati dal dirigente Giuseppe Rizzo, la giovane avrebbe avvicinato la mano all'incarto del dolcetto depositando un involucro di colore scuro. "Al contempo l'agente - spiegano ancora - ha visto che il detenuto, in rapida successione, aveva preso l'involucro e lo aveva portato in bocca". Un gesto considerato anomalo dal poliziotto.

Per verificare cosa ci fosse in quell'involucro gli agenti hanno chiesto al detenuto di aprire la bocca dove nascondeva un "frammento di colore marrone termosigillato". Avvolto nel cellophane, come accertato dopo l'utilizzo di una bilancia di precisione, c'erano 2 grammi di hashish che sono stati sequestrati.

"Il detenuto in questione - concludono dalla polizia penitenziaria - non è nuovo a certi simili reati. Il 5 dicembre scorso, al rientro dal permesso premio, ha tentato di introdurre un involucro di cellophane all'interno del quale c'era della sostanza di colore marrone, verosimilmente stupefacente del tipo 'hashish', occultato sempre all'interno del cavo orale".