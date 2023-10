Ballarò, arriva la polizia e scatta il fuggi fuggi: 25enne arrestato con crack e contanti

Quando gli agenti sono arrivati a Ballarò, tutti i presenti sono riusciti a scappare. Tranne uno, poi trovato in possesso di crack e 300 euro in contanti. Si tratta di un giovane di 25 anni che è stato arrestato vicino vicolo della Pietà a Palazzo Reale, a pochi passi dal mercato storico, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Falchi della Sezione anticrimine stavano effettuando un normale controllo del territorio nella zona di Ballarò quando hanno deciso di fermarsi vicino a un capannello di persone che bevevano per strada. All’arrivo delle pattuglie è scattato il fuggi fuggi, ma nella calca i poliziotti sono riusciti a bloccare il 25enne, F. S. le iniziali.

Dopo aver svuotato le sue tasche, i poliziotti hanno trovato 10 dosi di crack già sigillate e pronte per la vendita e circa 300 euro in banconote di piccolo taglio. Negativa invece la perquisizione dell’abitazione del giovane. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per l’indagato l’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne.