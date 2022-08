Misiliscemi, la polizia ferma un'auto e sequestra 1,2 chili di cocaina: arrestato un palermitano

Bloccato a bordo di un’auto con oltre un chilo di cocaina. La polizia ha arrestato a Misiliscemi, in provincia di Trapani, un palermitano di 32 anni che stava per fare ingresso a bordo di un’auto nel piccolo comune istituito nel 2021. Non è chiaro se l'indagato si trovasse già nel mirino degli investigatori o se invece gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Marsala l’abbiano fermato per un controllo di routine.

Arrivato il momento in cui il 32enne palermitano avrebbe dovuto esibire i documenti, gli agenti si sono "insospettiti per il suo particolare comportamento e - spiega la questura in una nota - hanno deciso di accompagnarlo negli uffici di polizia dove hanno proceduto a perquisire il veicolo. Da accurate ricerche gli operatori hanno individuato un vano presente nel bagagliaio".

All'interno del doppiofondo è stato rinvenuto e sequestrato un involucro rettangolare imbottito di droga. Al suo interno c’erano 1,2 chili di "polvere bianca". Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere in attesa di celebrare il processo.