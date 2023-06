Torna agli arresti domiciliari lo chef Mario Di Ferro: è accusato di aver ceduto droga anche a Miccichè

Sei misure cautelari per spaccio di droga scuotono gli ambienti della "Palermo bene" e anche la politica. Il gip Antonella Consiglio ha firmato un'ordinanza nei confronti di sei persone alle quali vengono contestati, a vario titolo, diversi episodi di vendita di sostanze stupefacenti. Tra questi c'è lo chef di Villa Zito Mario Di Ferro, tornato ai domiciliari dopo essere stato arrestato pochi mesi fa. E' accusato di aver ceduto droga anche all'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che non risulta comunque indagato in quanto consumatore. Sin dalle prime battute si era capito che il suo arresto rientrasse in un'operazione più ampia sulla quale è stato mantenuto il massimo riserbo. Altri due arrestati sono Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati in passato per spaccio. Obbligo di firma per Gaetano Di Vara, Giuseppe Menga e Pietro Accetta. L’inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

Lo chef era finito nei guai ad aprile, quando era stato arrestato dagli agenti Sisco e della squadra mobile poco dopo aver ceduto 3 grammi di cocaina a Giancarlo Migliorisi, capo della segreteria tecnica della presidenza dell’Ars, l’assemblea regionale presieduta da Gaetano Galvagno. Il primo ad essere stato bloccato dalle parti di via Petrarca era stato proprio il burocrate che, messo alle strette, ha confermato di aver acquistato la cocaina da Di Ferro. Anche lo chef si è detto dispiaciuto per l'accaduto ma ha confermato di aver recuperato lo stupefacente per cederlo a un "conoscente", ovvero Migliorisi

Dopo l'esplosione del caso, il presidente Galvagno - che pochi giorni prima aveva plaudito all’iniziativa grazie alla quale diversi deputati regionali si erano sottoposti al test del capello per la droga - aveva detto pubblicamente che, "al netto della sua professionalità e competenza", avrebbe licenziato Migliorisi con effetto immediato. A maggio il tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta del suo avvocato, aveva attenuato la misura cautelare applicata a Di Ferro revocando l’obbligo di dimora a Palermo ma mantenendo quello di presentazione alla polizia giudiziaria per l’imprenditore di Villa Zito.

Sin dalle prime battute era emerso che l’arresto di Di Ferro fosse soltanto la punta dell’iceberg di un’inchiesta sulla quale investigatori e inquirenti hanno mantenuto il massimo riserbo. Lasciando intendere, comunque, che le indagini potessero riguardare un giro di spaccio di droga che coinvolgerebbe colletti bianchi e imprenditori del "salotto buono della città", a riprova dell'alto tasso di consumo di cocaina e di altre droghe in città.