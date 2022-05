Crack, cocaina e hashish in casa mentre è ai domiciliari a Casteldaccia: 28enne va in carcere

La scorsa settimana era finito ai domiciliari a Casteldaccia per droga, ma ieri i carabinieri della compagnia di Bagheria lo hanno trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, un paio di crack, 15 grammi di hashish e qualche centinaia di euro in banconote di piccolo taglio.

Per Francesco Castelli, 28 anni, percettore del reddito di cittadinanza, è scattato un nuovo arresto per detenzione di sostanze stupefacendi ai fini di spaccio e, in attesa dell'udienza di convalida, si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. Così ha deciso il pubblico ministero.