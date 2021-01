Carini, fermo in auto davanti alla stazione con 100 grammi di coca: arrestato

Fermato in auto davanti alla stazione di Carini con 100 grammi di cocaina. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni, A.D.A., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata trovata all’interno di due buste in cellophane al termine della perquisizione della sua vettura. Dopo l’arresto il 43enne è stato accompagnato in una cella del carcere Paglairelli in attesa dell’udienza di convalida. Lo stupefacente, che nelle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 20 mila euro, è stato sequestrato per essere inviato al laboratorio di analisi del Comando provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.