Sperone, giovane sorpreso con 150 grammi di hashish e arrestato

Giovane trovato in possesso di 150 grammi di hashish e contanti. I carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato ieri sera un ventiduenne ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato alcuni atteggiamenti sospetti da parte del ragazzo e così hanno deciso di appostarsi per avere qualche riscontro.

Pochi minuti dopo i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il ventiduenne, perquisendolo e trovando alcune dosi nelle sue tasche. Il resto dell'hashish invece era nascosto a breve distanza da lui. Terminati gli accertamenti la pattuglia ha portato l'arrestato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dove ha passato la notte in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato nello stesso quartiere un 36enne. Nonostante si trovasse ai domiciliari, l'uomo avrebbe continuato a spacciare all'interno della sua abitazione dove sono stati sequestrati 140 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Lo stupefacente è stato sequestrato e per lui è scattato l'arresto. Dopo la convalida il gip ha disposto nuovamente per lui la detenzione ai domiciliari.