Il cane Mike scova una busta di marijuana, arrestato giovane a Passo di Rigano

Il cane antidroga Mike scova 190 grammi di marijuana in casa di un ragazzo. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato due giorni fa, a Passo di Rigano, un 24enne (M.C. le iniziali) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Recuperata una busta contenente 1.035 euro che il giovane, ricostruiscono dal Comando provinciale, avrebbe gettato dal balcone durante i controlli.

"Nel corso della perquisizione domiciliare, Mike, pastore tedesco di 5 anni, ha permesso di far rinvenire ai militari una busta in plastica contenente circa la marijuana e materiale per la pesatura e per il confezionamento della droga", si legge in una nota. La sostanza stupefacente sequestrata è stata trasmessa ai carabinieri del Lass del Comando Provinciale per le analisi qualitative e quantitative.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto con rito direttissimo e disposto per il 24enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.