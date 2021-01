Sequestrati 2 chili di marijuana in un magazzino, arrestato un uomo a Belmonte

Quando è stato fermato per strada, nella piazza di Belmonte Mezzagno, aveva addosso pochi grammi di marijuana. In un magazzino a lui riconducibile invece ne aveva altri 2 chili. I carabinieri hanno arrestato la scorsa notte un 33enne, D.F.C., accusato di detenzione ai fini di spaccio.

La perquisizione del magazzino ha permesso di sequestrare anche alcuni bilancini di precisioni, il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 7 mila euro in contanti. La marijuana sequestrata è stata inviata al laboratorio del Comando provinciale per le analisi.

Al termine delle formalità l’uomo è stato ammanettato e portato al tribunale di Termini Imerese la convalida dell’arresto. La vendita dello stupefacente, secondo gli investigatori, avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 10 mila euro.