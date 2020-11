Strano viavai in un’abitazione, 38enne arrestato per spaccio di hashish a Bagheria

In manette un 38enne per spaccio di droga. La guardia di finanza ha arrestato a Bagheria un uomo (M.C. le iniziali), e sequestrato nel suo appartamento un panetto da 25 grammi, un coltello da cucina con lama da 21 centimetri, uno smartphone, un bilancino di precisione e 215 euro in contanti. La perquisizione è scattata dopo un’attività di osservazione davanti al suo immobile.

“I militari, insospettiti dal continuo viavai di persone, si sono appostati fermando due persone appena uscite dall’immobile. Le stesse - si legge in una nota delle fiamme gialle - sono state trovate in possesso di hashish e pertanto i finanzieri hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare”. In casa c’erano 25 grammi pronti per essere suddivisi in dosi da vendere al dettaglio.

Al termine degli accertamenti i finanzieri hanno arrestato il 38enne, già gravato da precedenti specifici. “Da successivi approfondimenti - prosegue la nota - una componente del nucleo familiare dell’arrestato è risultata percettrice del reddito di cittadinanza e pertanto è stata segnalata all’Inps per la decadenza dal beneficio”.