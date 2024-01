Le minacce con una pistola dopo la lite tra i locali della movida, sequestrate arma e droga a un giovane

Alla fine si trattava di un'arma giocattolo senza tappo rosso che avrebbe utilizzato per minacciare un coetaneo dopo una lite tra i locali della movida di Termini. E, oltre alla replica della Beretta 92 FS, aveva anche una trentina di grammi di hashish. E' stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio il ragazzo di 26 anni che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, avrebbe avuto un'accesa discussione con un altro giovane nella zona del Belvedere.

Dopo quanto accaduto quella sera i carabinieri del reparto territoriale di Termini hanno avviato le indagini risalendo all'identità del 26enne e perquisendo la sua abitazione. In quell'occasione gli investigatori, intervenuti insieme al personale del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno rinvenuto lo stupefacente suddiviso in dosi e il materiale utilizzato per il confezionamento. Nel corso degli accertamenti i militari hanno trovato pure l'arma che il giovane avrebbe impugnato venerdì sera senza però esplodere alcun colpo.

Quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola era in realtà la replica di una Beretta 92 FS, munita di serbatoio con relative munizioni, che secondo i militari era proprio quella mostrata quella sera. Alla luce di quanto emerso il giovane è stato arrestato per il possesso dell'hashish e denunciato per minaccia aggravata in relazione all'arma giocattolo. Il provvedimento è stato convalidato dalla gip mentre la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio del Comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici.