Altarello, nascondeva in casa 50 grammi di cocaina: arrestato

Il primo ad essere fermato è stato un cliente, sorpreso con una dose di cocaina. Poi è toccata all’uomo che poco prima gli avrebbe venduto lo stupefacente. La polizia ha arrestato nella zona di Altarello un uomo di 57 anni, A.B., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione della sua abitazione gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno trovato in cucina 50 grammi di cocaina, suddivisi in nove dosi, e il materiale utilizzato per il confezionamento. Il 57enne addosso aveva anche 900 euro in banconote da 20 e 50. La somma di denaro è stata sequestrata.