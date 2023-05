Tira i capelli a una studentessa universitaria per rubarle il cellulare: arrestata una ragazza

Prima avrebbe provato a rapinare una studentessa universitaria vicino alla facoltà di Architettura e poi, non riuscendoci, avrebbe rubato lo zaino di un automobilista in via Ernesto Basile. La polizia ha arrestato in flagranza di reato, una giovane donna (della quale non sono state fornite le generalità) per tentata rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagata avrebbe avvicinato la studentessa mentre era impegnata in una telefonata. "Senza troppi giri di parole - si legge in una nota della questura - le ha intimato di consegnare il cellulare". La vittima avrebbe provato ad allontanarsi prima di essere però tirata per i capelli dalla donna che poi le avrebbe frugato nello zaino alla ricerca di qualcosa.

Le urla dell’universitaria avrebbero convinto l'arrestata ad abbandonare i suoi piani. Non volendo forse tornare a mani vuote, però, l’indagata avrebbe quindi sottratto uno zaino a un automobilista, mentre era seduto nella sua macchina, e poi sarebbe scappata.

Mentre la donna correva sono arrivati i poliziotti che, notando la scena, l’hanno bloccata recuperando lo zaino. Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a bloccarla e ad ammanettarla.