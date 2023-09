Insulta i poliziotti dopo l'incidente con una volante alla stazione: arrestata una passante

C'erano la volante ribaltata, l'altra auto coinvolta e rimasta distrutta a causa dello scontro, le ambulanze del 118 e un capannello di circa un centinaio di persone. Tra queste anche una donna romena di 34 anni che avrebbe iniziato ad urlare ed inveire contro poliziotti e carabinieri durante le operazioni di soccorso eperché durante le operazioni di soccorso avrebbe iniziato a urlare contro carabinieri e poliziotti. "Non si capiva con chi ce l’avesse. Insultava gli agenti e i militari dicendo loro che non ci sono mai quando servono", racconta un testimone.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione la volante, con sirene e lampeggianti accesi, stava percorrendo via Oreto e doveva immettersi nell’area pedonale di via Maqueda così da raggiungere Ballarò e fornire supporto ai Falchi che erano intervenuti per bloccare una persona che avrebbe scippato un passante dalle parti di piazza Brunaccini. L'altra auto invece, una Lancia Y guidata da una guardia giurata che stava tornando a casa, stava salendo lungo corso Tukory.

Per cause ancora da accertare, la Lancia Y avrebbe urtato la volante, all'altezza della portiera posteriore destra, facendo così ribaltare il mezzo nell'ultimo tratto di via Maqueda, appena prima dei jersey in cemento, posti a protezione dell'area pedonale. Uno schianto molto violento. In poco tempo sono intervenuti alcuni passanti, altri agenti di polizia, carabinieri e sanitari del 118 che hanno soccorso i tre feriti per poi accompagnarli in ospedale al Civico e al Policlinico.

Durante quelle fasi la donna arrestata - come ricostruisce ancora il testimone - avrebbe iniziato a insultare gli agenti che stavano aiutando i colleghi e poi avrebbe scagliato anche due pugni contro una volante che si stava allontanando. I poliziotti che erano a bordo sono quindi scesi e l'hanno bloccata e hanno cercato di identificarla. Lei, però, avrebbe opposto resistenza rifiutandosi di esibire i documenti e sostenendo che non avessero diritto di farlo. Così è scattato l'arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e anche per rifiuto di fornire le proprie generalità. La Procura, informata dell’accaduto, ha disposto l'arresto della donna che è stata accompagnata in casa e sottoposta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip, fissata per questa mattina.

Non destano preoccupazioni le condizioni dei feriti, invece: uno dei poliziotti coinvolti avrebbe riportato diversi traumi e una frattura al polso, mentre il suo collega e la guardia giurata se la sarebbero cavata con alcune escoriazioni.