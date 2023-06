Via Maqueda, tenta il furto a Palazzo Sant'Elia ma viene scoperta dai dipendenti: arrestata

Sorpresa a rubare materiale informatico negli uffici di Palazzo Sant’Elia. I carabinieri hanno arrestato in flagranza una 35enne bloccata all’uscita dall’edificio che si trova in via Maqueda e ora accusata di tentato furto aggravato. Si tratta di una donna senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine per altri reati contro il patrimonio.

I militari del Nucleo radiomobile sono intervenuti su richiesta della centrale operativa nel palazzo, sede della Fondazione Sant’Elia. E’ stato accertato “che la 35 enne - si legge in una nota - avrebbe tentato di impossessarsi di diverso materiale informatico successivamente abbandonato sul posto, in quanto scoperta dai dipendenti della fondazione”.

Nel corso dell’udienza davanti al gip l’arrestato è stato convalidato e le è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.