Il garage di casa trasformato in una polveriera, 32enne in carcere: sequestrati 80 chili di esplosivo

Aveva trasformato il suo garage in una polveriera dove Nastia, agente a quattro zampe del Nucleo cinofili, ha fiutato oltre 80 chili di massa esplondente per fuochi artificiali. I carabinieri della stazione di Partanna Mondello hanno arrestato un ragazzo di 32 anni per la detenzione illegale del materiale.

I militari hanno effettuato la perquisizione del magazzino che risultava nella disponibilità dell'indagato anche con il supporto degli artificieri antisabotaggio. Nel garage sono stati trovati 500 artifizi pirotecnici, 100 passafiamma pirotecnici, 100 micce e altro materiale come centraline, rastrelliere e altri accessori.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione e, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, è stata disposta la custodia cautelare in carcere in una cella del Pagliarelli.